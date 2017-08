Ufficiale: Romeo Sacchetti nuovo ct della Nazionale Italiana, sostituirà Messina dopo l'Europeo

Le indiscrezioni della mattinata hanno trovato conferma: Romeo Sacchetti guiderà la Nazionale italiana di basket verso i Mondiali che si disputeranno in Cina nel 2019 e che potrebbe regalare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Sacchetti, coach della Vanoli Cremona, sostituirà dunque Ettore Messina, che già alcune settimane fa aveva annunciato il suo addio al termine dell’Europeo, al via a fine mese, a causa dell’incompatibilità con il suo ruolo di assistant coach dei San Antonio Spurs.

" Sono onorato di tornare a vestire questa Maglia, stavolta come CT. Ringrazio il presidente Petrucci e la Federazione per la fiducia che mi hanno voluto accordare. "

L’ex coach della Dinamo Sassari, campione d’Italia nel 2015, verrà presentato da Gianni Petrucci sabato 5 agosto a Cagliari in una conferenza stampa in programma alle 11.30 al T-Hotel, sede del raduno della Nazionale in vista di EuroBasket 2017. Alla presentazione interverrà anche Ettore Messina. L’esordio di Sacchetti alla guida della Nazionale avverrà il prossimo 23 novembre in Italia contro la Romania, primo impegno del girone D delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2019. Nel girone degli Azzurri anche la Croazia e una squadra proveniente dai gironi di pre-qualificazione al Mondiale (2/19 agosto 2017).

La scheda di Meo Sacchetti: da giocatore vinse un Europeo e un argento olimpico nel 1980

Nato ad Altamura (Bari) il 20 agosto 1953, inserito il 21 luglio scorso nell’Italia Basketball Hall of Fame, Sacchetti è stato da giocatore uno dei protagonisti dell’Argento Olimpico di Mosca 1980, dell’Oro europeo di Nantes 1983 e dell’Argento europeo in Germania nel 1985. Con la canotta della Nazionale ha vinto anche una medaglia d’Argento ai Giochi del Mediterraneo di Casablanca nel 1983. In Azzurro ha partecipato anche ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984 e ai Mondiali in Spagna nel 1986. In totale, con l’Italia, ha collezionato 132 gare e 945 punti. Il suo esordio è datato 21 maggio 1977 (Italia-Messico 115-83). Il suo career high in Nazionale (27 punti) risale agli Europei del 1985 (11 giugno, Italia-Francia 97-71).

Ha iniziato la sua carriera da giocatore ad Asti per poi giocare con il Gira Bologna, squadra con cui conquista la promozione in Serie A nel 1977. Nel 1979 è all’Auxilium Torino e dal 1984 alla Pallacanestro Varese, club con cui chiuderà la carriera nel 1991. In tutto ha disputato 15 campionati di Serie A mettendo a segno 6333 punti. La sua storia cestistica riparte dal 1996, quando diventa allenatore dell’Auxilium Torino per due anni. Si trasferisce poi ad Asti, Bergamo, Castelletto Ticino, Fabriano, ancora Castelletto Ticino, Capo d’Orlando e Udine. Nel 2009 siede sulla panchina della Dinamo Sassari nell’allora Legadue. Con i sardi conquista la subito la promozione nella massima serie. Nel 2012 è allenatore dell’anno. Nel 2014 vince la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, nel 2015 conquista il “triplete”, portando Sassari a vincere lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Lo scorso anno ha allenato Brindisi in Serie A e attualmente è capo allenatore alla Vanoli Cremona. Ha allenato suo figlio Brian (2 gare e 2 punti con la Nazionale A nel 2009) sia a Castelletto Ticino sia a Sassari negli anni dei primi successi nazionali del club sardo.

La formula delle qualificazioni mondiali

Sono stati composti otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all’italiana. Le migliori tre squadre di ogni gruppo si qualificheranno alla seconda fase, dove verranno composti quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni girone staccheranno il pass per il Mondiale 2019. Nella seconda fase non potranno affrontarsi nuovamente le squadre che nella prima fase erano inserite nello stesso raggruppamento. Le sfide di qualificazione si disputeranno in due fasi:

Prima fase

20-28 novembre 2017

19-27 febbraio 2018

25 giugno-3 luglio 2018

Seconda fase

30 agosto-18 settembre 2018

26 novembre-4 dicembre 2018

18-26 febbraio 2019

Il calendario dell’Italia nella prima fase

23 novembre 2017: Italia-Romania

26 novembre 2017: Croazia-Italia

23 febbraio 2018: Italia X1

26 febbraio 2018: Romania-Italia

28 giugno 2018: Italia-Croazia

1 luglio 2018: X1-Italia