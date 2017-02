Final Eight di Coppa Italia: programma, calendario, orari e curiosità sulle partite

Rimini è stata spesso teatro del grande Basket, 8 squadre Top del campionato italiano, tanti eventi ad hoc e il polo fieristico a far da sfondo: queste le Final 8 di Coppa Italia Poste Mobile che si terranno proprio nella località romagnola dal 16 al 19 febbraio.

EA7 Milano, Cantine Due Palme Brindisi, GrissinBon Reggio Emilia, Betaland Capo d’Orlando, Umana Venezia, Germani Brescia, Sidigas Avellino e Banco di Sardegna Sassari: queste le 8 squadre a contendersi la Coppa.

Favorita d'obbligo l'Olimpia Milano, campione in carica e a caccia del sesto titolo. Jasmin Repesa però non vuole dare nulla per scontato: “Noi favoriti? Non possiamo dire di non esserlo, anche se è una formula pericolosa, in cui non si può sbagliare, altrimenti si rischia di andare fuori”.

Calendario e programma della rassegna: da Giovedì 16 a Domenica 19 Febbraio

Di seguito, il programma dettagliato dell’intera rassegna.

Giovedì 16 febbraio 2017

Gara 1: Grissin Bon Reggio Emilia vs Betaland Capo D’Orlando – ore 18.00 Rai Sport 1 e Rai Sport 1HD

Gara 2: EA7 Emporio Armani Milano vs Cantine Due Palme Brindisi – ore 20.45 Rai Sport 1 e Rai Sport 1HD

Venerdì 17 febbraio 2017

Gara 3: Sidigas Avellino vs Banco di Sardegna Sassari – ore 18.00 Rai Sport 1 e Rai Sport 1HD

Gara 4: Umana Reyer Venezia vs Germani Basket Brescia – ore 20.45 Rai Sport 1 e Rai Sport 1HD

Sabato 18 febbraio 2017

Semifinale 1: Vincente gara 1 – Vincente gara 2 - ore 17.30 Rai Sport HD

Semifinale 2: Vincente gara 3 – Vincente gara 4 - ore 20.45 Rai Sport HD



Domenica 19 febbraio

Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 – ore 18:00 Rai Sport HD

2015, Esultanza Sassari, Final8 Coppa Italia, LaPresseLaPresse

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui le Final 8 di Coppa Itali anche su Eurosport.com! Risultati, approfondimenti, focus, interviste, gallerie fotografiche e quant’altro per restare sempre aggiornato sulla Coppa Italia di Rimini.

Potrete rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social con le immagini, i video e le interviste ai protagonisti per essere sempre parte del grande evento delle Final 8.

Link utili: Le news sulla Coppa Italia – Risultati

| Instagram Le pagine social: diventa fan di Eurosport