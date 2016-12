I risultati della notte: Cleveland si gode i suoi Big Three, 85 punti in 3 per Irving, LeBron e Love

Sei partite valide per la giornata di Nba di giovedì 29 dicembre che si sono disputate nella notte italiana. Nel match di cartello importante vittoria per i Cleveland Cavaliers, che sono saliti ad un record di 24-7 in stagione e sono sempre al primo posto in classifica nella Eastern Conference.

La squadra dell’Ohio è stata trascinata dai suoi big, che hanno prodotto tutti una doppia doppia: LeBron James ha messo a referto 23 punti e 11 assist, Kevin Love 30 punti e 15 rimbalzi e Kyrie Irving 32 punti e 12 assist. Nonostante questo, i Boston Celtics sono riusciti a rimanere in partita grazie anche ai 31 punti di Isaiah Thomas, perdendo 124-118.

I Toronto Raptors si mantengono sempre in secondo posizione a Est nonostante la sconfitta di questa notte per 99-91 subita dai Phoenix Suns, arrivati alla decima vittoria stagionale ma con un record pesantemente negativo in questo avvio di stagione. Tornano a convincere i Memphis Grizzlies, che dopo 5 sconfitte nelle ultime 7 partite hanno letteralmente demolito gli Oklahoma City Thunder 114-80. 25 punti per Marc Gasol, miglior marcatore della squadra, mentre tra i Thunder nessuno ha brillato con Westbrook fermo a 21 punti e 5 rimbalzi, numeri bassissimi rispetto alle sue medie stagionali.

Nelle altre partite vittoria per i Charlotte Hornets privi di Marco Belinelli che si sono imposti 91-82 sui Miami Heat, mentre gli Utah Jazz hanno vinto senza particolari problemi sui Philadelphia 76ers 100-82. Vittoria anche per i Dallas Mavericks, 101-89 contro i Los Angeles Lakers.

Nel dettaglio tutti i risultati della notte NBA

Oklahoma City Thunder 80 – 114 Memphis Grizzlies

Miami Heat 82 – 91 Charlotte Hornets

Boston Celtics 118 – 124 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 83 – 100 Utah Jazz

Toronto Raptors 91 – 99 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 101 – 89 Los Angeles Lakers