I risultati della notte: sconfitte per Belinelli e Gallinari, Harden batte Westbrook

Sono otto le partite NBA giocate nella notte. Nello scontro diretto tra James Harden e Russell Westbrook è il primo a festeggiare, con i suoi Houston Rockets che si impongono sugli Oklahoma City Thunder per 118-116 grazie ai liberi del brasiliano Nene a meno di un secondo dalla fine. Per il “Barba” doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi (ci sono anche 8 assist), mentre ad OKC non bastano i 49 punti di Westbrook.

Serata amara per i colori azzurri, visto che sia Danilo Gallinari che Marco Belinelli sono stati sconfitti. Quarto ko consecutivo per i Denver Nuggets, che cadono nettamente contro i San Antonio Spurs 127-99 (Aldridge 28). Il Gallo chiude la sua partita con 15 punti, 3 rimbalzi ed 1 assist in 27 minuti di gioco.



Sono invece solo cinque i punti di Marco Belinelli in 21 minuti di gioco nella sconfitta di misura degli Sono invece solo cinque i punti di Marco Belinelli in 21 minuti di gioco nella sconfitta di misura degli Charlotte Hornets sul campo dei Detroit Pistons (115-114, Jackson 22).

Torna a segnare la premiata ditta Kyle Lowry (33) e DeMar DeRozan (23) e Toronto supera 101-93 gli Utah Jazz. Quinta vittoria consecutiva per gli Atlanta Hawks che superano 99-94 i New Orleans Pelicans (99-94) e diventano la quarta forza ad est. Restando sempre da questa parte della NBA vincono anche gli Indiana Pacers 121-109 sui Brooklyn Nets. Spostandoci ad ovest successi per Portland e Phoenix rispettivamente contro i Los Angeles Lakers e Dallas

Questo il riepilogo dei risultati

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 121-109

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 115-114

Toronto Raptors – Utah Jazz 101–93

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 118-116

New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks 94-99

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 95-102

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 99-127

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 118-109