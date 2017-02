Il piccolo Jarrius Robertson MVP dell'All Star Game: un canestro in faccia alla malattia

Siamo in America, l’occasione era quella dell’All Star Game delle Celebrities, una vera e propria festa con i protagonisti della palla a spicchi e quelli della musica e del grande schermo. Un American Dream degli American Dreamers: Kyle Lowry, Jason “White Chocolate” Williams, Oscar Schmidt, Draymond Green, Fat Joe, Jemele Hills. Solo per citarne alcuni.

Eppure la stella, l’MVP del match è stato Jarrius Robertson. Il nome può non dire molto ma forse la sua storia parla per lui. Jarrius è un ragazzino di 14 anni di New Orleans che fin dalla nascita combatte contro una malattia congenita al fegato. Ha già subito un trapianto ma l’operazione non è andata come ci si aspettava, tant’è che il 14enne è in attesa del secondo trapianto e nel pieno ciclo di medicinali e terapie.

L’All Star Game di New Orleans, rappresentava una bellissima e ghiottissima occasione di farsi conoscere e apprezzare anche dal punto di vista cestistico, non solo dai suoi idoli ma anche dal pubblico di casa propria. Jarrius non si è limitato a guardare i campioni NBA dal bordocampo, ma ha lanciato un avviso a Draymond Green: “Un giorno sarò All Star come te”.

Poi l’ha dimostrato.

Entra in campo senza paura, sfoggia qualche linguaccia e si prende l’ovazione del pubblico. Poi aspetta che finisca l’azione, corre nella metà campo offensiva, palla in mano, attacca il canestro, tira, segna e...standing ovation!

Non ci crede nemmeno lui, con le mani tra i capelli eppure Jarrius Robertson ha già scritto un piccolo pezzo di storia nel grande libro del basket della NBA e inizia così