Italbasket: annullata l'amichevole del 6 agosto contro la Nigeria

La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che l’amichevole della Nazionale azzurra contro la Nigeria, in programma domenica 6 agosto al Pala Pirastu di Cagliari, è stata annullata. "Le cause, in nessun modo dipendenti dalla Fip, sono da ricercarsi nell’impossibilità, da parte della Federazione nigeriana di pallacanestro, di allestire una squadra Nazionale", si legge nella nota della Federazione. "Venuta a conoscenza della situazione, la Fip ha interessato la Fiba con una lettera formale di protesta per il comportamento gravemente scorretto della Federazione africana, che ha disatteso completamente gli impegni assunti negli scorsi mesi". "Tale situazione - informa la Fip - si ripercuote anche sul torneo in programma sempre a Cagliari dall’11 al 13 agosto. La Fip sta lavorando per trovare una squadra che possa sostituire la Nigeria per la competizione. Nel caso in cui nessuna formazione rispondesse agli inviti formulati dalla Fip, il torneo dovrà necessariamente prevedere una diversa formula".