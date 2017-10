Italia, ecco le scelte del neo dt Boscia Tanjevic: nasce la Nazionale Under 14, la guiderà Fucka

Si è tenuto a Roma, presso la Sala Giunta del CONI, il Consiglio Federale della FIP, presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. E' intervenuto il presidente CONI Giovanni Malagò. Tra i principali argomenti trattati, il presidente Petrucci ha ringraziato il presidente Malagò per aver in ogni occasione dimostrato vicinanza e concretezza alla FIP e alla pallacanestro italiana. Nella relazione al Consiglio sull'EuroBasket 2017 il presidente Petrucci ha evidenziato che se da un lato la Nazionale ha fatto il massimo che poteva fare alla luce delle vicissitudini accadute, è anche vero che non ci si può più accontentare.

In tal senso va letta la scelta di Boscia Tanjevic come direttore tecnico generale delle Nazionali. Il neo Direttore Tecnico Generale ha presentato al Consiglio le principali linee programmatiche del suo mandato a cominciare dalle selezioni per le Nazionali giovanili annunciando la costituzione dell'Under 14 maschile che è stata affidata a Gregor Fucka.

Il presidente Petrucci si è quindi congratulato con Cecilia Zandalasini per la vittoria del titolo WNBA con le Minnesota Lynx. Il 18 ottobre a Torino ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Italia-Romania, prima partita di qualificazione al Campionato del Mondo 2019. La gara verrà giocata poi il 24 novembre. Il vice presidente Mara Invernizzi è stata nominata responsabile del 3X3 in chiave olimpica. Il prof. Fausto Maifredi, presidente d'onore della FIP, è stato confermato nella gestione del 3X3 in Italia. Il presidente Petrucci ha fatto il punto sui rapporti FIBA-Eurolega.

Il Consiglio concorda con la linea del Presidente di condivisione della politica FIBA. Il Consiglio è stato informato dell'incontro del 5 ottobre con la Lega Basket di Serie A e la Lega Nazionale Pallacanestro e delle proposte da queste presentate caratterizzate da buon senso e punti comuni da sviluppare in collaborazione con la FIP. Il presidente Petrucci ha definito 'ottimo' l'incontro. Definiti infine gli allenatori delle Nazionali Senior e Giovanili con Romeo Sacchetti erede di Ettore Messina sulla panchina della Nazionale maggiore.

Video - Bogdan Tanjevic si ritira: vinse l'oro europeo con l'Italia nel 1999 01:09

La lista degli allenatori delle Nazionali, Under 20: esce Boscaglia, incarico a Dalmasson

Settore Maschile

Nazionale A. Commissario Tecnico: Romeo Sacchetti (Assistenti: Massimo Maffezzoli, Emanuele Molin, Paolo Conti)

Under 20. Eugenio Dalmasson

Under 18. Andrea Capobianco

Under 16. Antonio Bocchino

Under 15. Antonio Bocchino

Under 14. Gregor Fucka

Settore Femminile

Nazionale A. Commissario Tecnico: Marco Crespi (Assistenti: Giovanni Lucchesi, Cinzia Zanotti, Gianluca Quarta)

Under 20. Sandro Orlando

Under 18. Da definire

Under 17. Roberto Riccardi

Under 16. Giovanni Lucchesi