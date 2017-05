La giocata della notte: Alley-Oop da cinema per Kyrie Irving e Lebron James

Alley-Oop così sembrano fuoriuscire direttamente da una pellicola cinematografica in stile Chi non salta bianco è. È showtime alla Quicken Loans Arena: un dominante Lebron James borseggia il pallone dalle mani di Serge Ibaka a centrocampo e lo consegna in un nanosecondo al gemello Irving, che vola in campo aperto e torna per un attimo di vestire i panni di Uncle Drew. L’assist per il Prescelto è infatti rigorosamente off the glass, con pallone spedito sulla tabella a beneficio dell'accorrente compagno di squadra: Lebron ringrazia e raccoglie l’invito con la schiacciatona a una mano che fa venir giù il palazzetto dell’Ohio.