La giocata della notte: Blake Griffin schiaccia in testa a Rudy Gobert

Fa tutto lui, e fa tutto bene: Blake Griffin si prende la vetta della top ten della notte con una giocata di tecnica e forza fisica. Mette il fisico su Ricky Rubio, che non tiene chiaramente il mis-match, e poi si eleva a schiacciare in testa al francese Rudy Gobert, che l'anno scorso fu secondo nella classifica del Defensive player of the year alle spalle di Draymond Green.