La giocata della notte: Danilo Gallinari "pumps and dunks"

In campo i Denver Nuggets contro gli Utah Jazz. La squadra di Danilo Gallinari era già in vantaggio di più di 10 punti e Danilo Gallinari, conscio di questo gap, non ha voluto lasciarsi scappare l'occasione di mettere a referto due punti con una schiacciata super.

Jokic recupera il rimbalzo e porta palla avanti fino alla metà campo offensiva dove trova il campione azzurro che sprinta addirittura dall'arco dei 3 punti e si invola verso canestro. Una schiacciata a due mani veloce e potente, alla quale la difesa dei Jazz non ha potuto far nulla.

Finirà 103- 93 per i Nuggets, con il Gallo che ha segnato ben 11 punti con 3 rimbalzi e tre assist.