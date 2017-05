La giocata della notte: Irving e James, gioco di squadra inarrestabile

Il lavoro di squadra paga; se poi c'è una coppia che dimostra particolare affiatamento, tutto gira ancora meglio. Ed è evidente che tra Kyrie Irving e LeBron James c'è grande feeling.

I due, nella vittoria dei Cleveland Cavaliers contro i Toronto Raptors, si esprimono al meglio con un assist-canestro che sembra del tutto naturale, ma che in realtà è di una difficoltà estrema e che probabilmente è stato anche provato tanto in allenamento. Ciò però non toglie nulla al fascino di quanto riescano a fare: solo applausi per loro.