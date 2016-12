La giocata della notte: step back di Devin Harris per un concentrato di tecnica sublime

Mavs contro i Lakers in un match che già da pronostico, si prospettava molto tirato nella notte NBA. A smorzare la tensione ci pensa Devin Harris con un tocco di tecnica, un ripasso dei fondamentali imparati al playground.

Harris conduce l'azione dei Mavericks, vede un varco, cerca attaccare il canestro in penetrazione ma l'occasione di tirare è troppo ghiotta: step back, peso sulle gambe e polso spezzato ad hoc. Jordan Clarkson non può nulla contro il rilascio di Harris che segna e mette in cascina i punti del -1. Finirà 101-89 proprio per Dallas, una prova corale di alto livello che ha sbancato lo Staples Center.