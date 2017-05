Lucca scrive la storia: spodestata Schio, è scudetto

Due finali perse negli ultimi quattro anni, e ora è arrivata la rivalsa: la Gesam Gas Lucca chiude in gara-4 la serie contro la Famila Wuber Schio, mettendo fine al quadriennio di dominio della squadra veneta nel panorama cestistico femminile italiano.

Lucca festeggia davanti ai propri tifosi 65-50, al termine di una gara controllata sin dalle battute iniziali, che vedono le biancorosse portarsi sul 20-10 al termine del primo periodo e sul 39-22 all'intervallo lungo. Jillian Harmon chiude come miglior marcatrice con 19 punti, seguita dai 12 di Kayla Pedersen, che agguanta anche 10 rimbalzi per confezionare una doppia-doppia di qualità, mentre Federica Dotto e Martina Crippa ne aggiungono 7 a testa. Per Schio, non servono i 17 con 7 rimbalzi di Cecilia Zandalasini e i 10+8 di Isabelle Yacoubou.

