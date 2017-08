Marco Crespi è il nuovo coach della nazionale femminile: debutto l'11 novembre

Dopo il passaggio di consegne tra Ettore Messina e Meo Sacchetti per la panchina della nazionale maschile, anche l'Italbasket femminile cambia guida tecnica salutando Andrea Capobianco e accogliendo Marco Crespi, alla sua prima avventura da capo-allenatore di una rappresentativa azzurra dopo l'esperienza da assistente di Bogdan Tanjevic con l'oro agli Europei di Parigi del 1999.

Mancato l'accesso ai Mondiali del 2018 per quella bruciante sconfitta sofferta il 24 giugno scorso a Eurobasket contro la Lettonia, decisa da quel discutibile fallo antisportivo fischiato a Cecilia Zandalasini, l'Italia di Crespi giocherà le qualificazioni per gli Europei del 2019. Le azzurre saranno impegnate nel Gruppo H con Macedonia, Croazia e Svezia: la prime classificate degli 8 gironi strapperanno il pass in automatico, ma ci sarà spazio anche per le 6 migliori seconde. L'esordio sarà l'11 novembre per la trasferta in Macedonia, mentre la prima gara casalinga ufficiale è in calendario il 15 novembre con la Croazia.

Cecilia Zandalasini - Eurobasket WomenFrom Official Website

Ecco il calendario completo delle qualificazioni a Eurobasket 2019, si giocherà all'interno di tre finestre infra-stagionali, proprio come la nazionale maschile:

11 novembre 2017 - Macedonia-Italia

15 novembre 2017 - Italia-Croazia

10 febbraio 2018 - Svezia-Italia

14 febbraio 2018 - Italia-Macedonia

17 novembre 2018 - Croazia-Italia

21 novembre 2018 - Italia-Svezia