Datome rinuncia alla Nazionale: "Mi pesa dire no, ma le finestre imposte dalla Fiba sono pessime"

In giornata sono arrivate le prime convocazioni da parte di Meo Sacchetti, ct della Nazionale italiana, che ha chiamato 24 giocatori per le sfide contro Romania e Serbia, prime gare nel cammino di qualificazione ai Mondiali del 2019. Questa lista di 24 verrà poi ridotta a 12, lista - quella definitiva - che non vedrà però Gigi Datome. L’ala di Fenerbahce rinuncerà alla doppia sfida con la maglia azzurra, in segno di protesta verso la FIBA…

Classica diatriba tra FIBA e club di Eurolega, con la massima organizzazione mondiale che ha deciso di inserire le gare di qualificazioni ai Mondiali nelle stesse date di alcune gare di Eurolega. Da qui la decisione di Datome di non giocare in azzurro, per far parte del collettivo turco in Europa...

" Non parteciperò alle gare di qualificazione per il mondiale 2019. Qualcuno di voi ricorderà che con ogni probabilità mi prenderò la prossima estate libera per poter lavorare sul mio corpo, sperando di trovarne beneficio in futuro. Le partite dell'inverno, invece, non le giocherò perché reputo che le finestre durante l'anno siano una pessima idea. La FIBA ha voluto inserire (senza alcun accordo con i club, ovvero con chi investe) delle partite di qualificazione ai Mondiali 2019 durante la stagione invernale. Io ho un impegno col Fenerbahçe (che, badate bene, non mi impedisce di venire in Nazionale) e dovrei saltare delle partite di Eurolega, potenzialmente decisive per la classifica finale e che possono quindi compromettere la stagione della mia squadra "

Datome ricorda per l’ennesima volta la sua dedizione all’azzurro, ma anche logisticamente, sarebbe impossibile arrivare a giocare in Nazionale con soli due allenamenti, soprattutto per gare importantissime come quelle di qualificazioni ai Mondiali…

" Una squadra Nazionale avrebbe due allenamenti per preparare due partite di qualificazione per un Mondiale. Due allenamenti per una kermesse che deve rappresentare un movimento. Ma che roba è? Ricordo nel 2014 che per preparare 4 partite di qualificazione all'Europeo avevamo fatto 6 settimane di preparazione. Perché per mettere insieme i principi offensivi e difensivi questo è il tempo necessario "

Perché questo sfogo? Datome risponde anche a questo…

" Prima di tutto, perché mi pesa il primo rifiuto alla Nazionale della mia vita. Secondo, perché nessuno ha mai chiesto, a me o ai miei compagni sia del Fener che della Nazionale, cosa pensassimo di questa formula. I giocatori devono essere coinvolti, non dico per decidere, ma perlomeno per avere dei feedback sui programmi futuri. Ma c'è sempre stato totale menefreghismo a riguardo, eppure in campo andiamo noi. Ho detto la mia su una questione che per forza di cose mi riguarda, scusate la lunghezza ma c'erano tanti argomenti da trattare e non potevo esprimermi con un tweet. Il basket deve essere proposto sempre come il miglior prodotto possibile per accattivare nuovi e vecchi appassionati. Senza i migliori giocatori (NBA e qualcuno di Eurolega) questo non accadrà "