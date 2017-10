Nba, Brooklyn Nets: ginocchio ko, Lin fuori per tutta la stagione

I Brooklyn Nets dovranno fare a meno del playmaker cino-americano Jeremy Lin per il resto della stagione di Nba a causa di un grave infortunio ad un ginocchio. L'ex giocatore degli Houston Rockets si è rotto il tendine della rotula del ginocchio destro atterrando goffamente dopo un salto durante la gara inaugurale dei Nets. Il 29enne Lin è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a New York che ha avuto buon esito. "Lin mancherà per il resto della stagione 2017-18, ma si prevede un recupero completo", si legge sul sito di Brooklyn.