NBA: Giallo Derrick Rose, diserta la sfida New York Knicks-Pelicans senza fornire spiegazioni

New York cade al 'Madison Square Garden' contro New Orleans ma a tenere banco negli Stati Uniti è il 'caso' Derrick Rose. Il playmaker infatti non si è presentato per la partita, ma i Knicks non hanno fornito ulteriori informazioni a riguardo. Secondo il New York Daily News il giocatore si è allenato regolarmente con la squadra per la sessione di tiri della mattinata, per poi assentarsi prima della palla a due al momento del riscaldamento. "Non voglio parlare troppo di questo perché non conosco davvero la situazione - ha dichiarato Joachim Noah in merito all'assenza di Rose - Sono solo felice che tutto vada bene". (LAPRESSE)