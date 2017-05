NBA: L'All Star Game 2019 si giocherà a Charlotte

Milano, 24 mag. (LaPresse/Reuters) - La Nba ha ufficializzato che l'All Star Game 2019 si giocherà a Charlotte, in North Carolina. La Lega professionista americana aveva deciso di non far disputare l'edizione 2017 a Charlotte per protesta contro una legge dello stato discriminatoria verso le persone transgender. In marzo il North Carolina è tornata indietro sulla legge che impediva l'uso dei bagni pubblici per i transgender.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse