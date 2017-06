Ancora Curry e Durant, ancora Warriors: 2-0 senza storia nonostante la tripla doppia di James

Anche gara 2 è dei Golden State Warriors, battuti i Cleveland Cavaliers 113-132. Sotto gli occhi del ritrovato Steve Kerr (in panca dopo 11 gare d'assenza causa problema alla schiena) i Guerrieri mantengono il fattore campo con una prova difensivamente molto simile a gara 1. Curry chiude in tripla doppia da 32 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, Durant con 33 e anche Thompson è protagonista, soprattutto nella metà campo difensiva. James fa pentole e coperchi (29+11+14), Love è “in da house” (27 punti) ma lo strapotere offensivo dei Warriors non è al momento sovrastabile, soprattutto a Oakland. Il 2-0 è fin qui netto ma ora si va a in Ohio, per due gare in casa dei campioni in carica.

I Warriors ritrovano Steve Kerr in panchina e la sua presenza aumenta la voglia di far gioire il pubblico di casa. L'inizio però è marchiato Cleveland, che rispetto a gara 1 ha tutta un'altra intensità difensiva e costringe gli avversari a diverse palle perse nei primi minuti. La prima tripla di Curry, seguita da quella di Green, dà ai Warriors il primo break (+ 7), che dopo il timeout chiamato da Lue si allarga (16-26). Come nel primo capitolo della serie le ondate dei padroni di casa aprono la scatola dei Cavs, che si affidano a un James in doppia cifra dopo i primi 6 tiri tentati. Le 8 palle parse dei Warriors nel primo quarto sono un dato rilevante considerata l'unica dei primi 24' di gara 1 e il supporting cast incide meno questa volta. La buona notizia è Klay Thompson: +15 di plus/minus, 8 punti (2/3 al tiro) e 3 rimbalzi nei primi 11' ma soprattutto una presenza difensiva che ne farebbero l'Mvp se si potesse sceglierne uno in questo momento. Rapidamente Golden State si trova a +12, la storia sembra ripetersi come in gara 1 e la panchina dei padroni di casa si mette all'opera ma, aggrappata a Love e al suo leader (James), Cleveland resta aggrappata alla partita costringendo Curry a 6 palle perse nei primi 16'. Il ritmo questa volta lo propone LeBron, che chiude la prima parte di gara con 18 punti e 9 assist, tenendo i Cavs a -3 all'intervallo lungo.

Steph CurryEurosport

Golden State mette la freccia nel terzo quarto andando anche a +16 con più di 100 punti segnati in 36' di gioco. La produzione offensiva della squadra della baia è roba di Curry, Durant e Thompson e la costruzione dei tiri è quella delle serate da spelarsi le mani per gli applausi. James raggiunge la tripla doppia ma lui e Love, “soli”, non possono contrapporsi a una squadra che anche dalla panchina trova soluzioni, varianti e fiducia col passare dei minuti. I falli di Durant e Green condizionano il giusto i Warriors nell'ultimo parziale: Curry dopo qualche minuto di riposo riprende a guidare la squadra verso il 2-0 nella serie, mai in discussione da inizio secondo tempo, e i numeri di LeBron possono solo accompagnare. Finisce 113-132 e ora si vola in Ohio, Cleveland, dove nella notte di giovedì 8 giugno i Cavs sono chiamati alla prima vera risposta.

Il tabellino

CLEVELAND CAVALIERS – GOLDEN STATE WARRIORS 113-132 (34-40, 64-67, 88-102)

CAVALIERS: Love 27, James 29, T. Thompson 8, Irving 19, Smith, D. Williams, Frye 2, Jefferson 7, D. Williams 5, Shumpert 6, D. Jones 2, J. Jones, Korver 8. All. Lue

WARRIORS: Green 12, Durant 33, Pachulia 2, Curry 32, K. Thompson 22, Iguodala 5, McGee 2, West 2, Barnes, McAdoo 2, McCaw, Livingston 10, Clark 10. All. Kerr