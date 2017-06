Cleveland è ancora viva: 40 di Irving e festa Warriors rimandata

I Cleveland Cavaliers battono un colpo, il primo della serie, vincendo gara 4 137-116. Come nel terzo episodio, ma questa volta con un finale diverso, clamorosa prova di Kyrie Irving (40), supportato da Kevin Love, che oltre al lavoro sotto i tabelloni in difesa è un fattore in attacco, con percentuali devastanti dietro l'arco (6/8) per 23 punti. Poi c'è LeBron James, il condottiero dei Cavs, che chiude in tripla doppia (31+10+11) con una convinzione tale da far pensare che questa partita non l'avrebbe mai persa. Si torna a Oakland per gara 5, nella notte tra lunedì e martedì.

La partenza di Cleveland è come quella di gara 3. Due triple in fila, 6-0 e Quicken Loans Arena in visibilio soprattutto per J.R. Smith, che con due bombe dà un primo importante vantaggio ai Cavs (14-5), costringendo al time out immediato Steve Kerr. Gap che si allarga ulteriormente con Love protagonista (10 punti in 5' con 3/4 dal campo) e dopo mezzo primo quarto il +16 di Cleveland dà la sensazione di poter aver già indirizzato la partita. Tristan Thompson ci mette tutta l'energia che era mancata nei primi 3 turni di questa serie e senza ancora aver acceso LeBron, Cleveland si trova a 49 punti segnati dopo 12', con Love trascinatore dei padroni di casa e Irving che ne fa 16 in poco più di un quarto. I big three di Cleveland dominano il primo tempo della partita (50 punti in tre in un quarto d'ora): la bomba di Irving e il canestro di onnipotenza cestistica in pitturato di James concretizzano il +22. Dall'altra parte Green è irriconoscibile – perde la maggior parte del tempo in campo a discutere con gli avversari – Curry e Durant non sono decisivi come nei capitoli precedenti e Irving segna ogni cosa che butta per aria. A fine primo tempo il tabellone dice 86-68 e sembra già ampiamente segnata.

Kevin LoveEurosport

Le inaudite percentuali di Cleveland (14/23 da tre) fanno la differenza in questa partita: Irving supera il trentello dopo qualche giro di lancette del terzo quarto e James domina la gara con penetrazioni e assist per un Love che da oltre l'arco è una sentenza. Il ritmo di punti segnati dai Cavs è insostenibile per Curry e compagni, che fossero una squadra normale sarebbero a -40 ma riescono a tenersi sotto di “soli” 20 punti. A metà terzo quarto Green cerca e trova un fallo tecnico e accende la Q Arena per la consueta scena che ne consegue. Diventa una bolgia e i fischi cadono copiosi a ogni tocco di palla del numero 23 in maglia Warriors, che è preso di mira da avversari e arbitri: gli lo provocano, gli altri lo tengono particolarmente sotto controllo. Le storie tese continuano anche tra Pachulia e Shumpert, ma il risultato non è discussione. Il 115-96 di fine quarto è un'assicurazione per Cleveland, che nell'ultimo parziale tiene e concretizza il primo successo di questa serie. Finisce 137-116 con 40 punti di Irving, 31 di James e 23 di Love, che firmano questo match. Per Golden State un passaggio a vuoto che rimanda la vittoria, ma lunedì notte si torna a Oakland.