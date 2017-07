Gallinari sempre più vicino ai Los Angeles Clippers: sarà lo sportivo italiano più pagato del mondo

Danilo Gallinari è pronto a cambiare maglia. Lo abbiamo accennato già ieri, ma stando a quanto riporta l’attendibilissimo Adrian Wojnarowski di Espn, il 29enne azzurro sarebbe in procinto di cambiare casa e spostarsi a Los Angeles, sponda Clippers, per l’iperbolica cifra di 65 milioni di dollari nelle prossime tre stagioni, ottenendo così ciò che desiderava e diventando lo sportivo più pagato al mondo con più di 21 milioni di dollari a stagione. Sempre stando a quanto dice Espn, non semplicissimo il “movimento” per portare il Gallo a LA. Non avendo infatti lo spazio salariale per firmare Gallinari, i Clip avrebbero impostato a una trade a tre con Denver e Atlanta.

Da Los Angeles pronti a partire Jamal Crawford, Diamond Stone e una futura prima scelta – possibilmente quella acquisita da Houston per il 2018 – verso gli Hawks mentre a Denver, che ha appena preso Millsap, andrebbe anche una scelta al draft.

Danilo GallinariLaPresse

Decisione più giusta per Danilo? Cambiare aria non gli farà male, ma i Clippers, senza Chris Paul (passato ai Rockets) non costituiscono al momento una contender per il titolo, nonostante garantiscano – almeno sulla carta - al Gallo un buon minutaggio e un ruolo da protagonista al fianco di Blake Griffin e DeAndre Jordan.