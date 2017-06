James e Irving sono mostruosi, ma la vince ancora Durant: 3-0 Warriors e titolo ipotecato

I Golden State Warriors si aggiudicano anche il terzo capitolo della serie 118-113 e mettono una chiara ipoteca sul titolo 2016-17. Uno strepitoso Thompson da 18 punti nei primi 11' (30 totali) e un Durant ancora sopra i 30 trascinano la franchigia californiana in terra nemica, superando anche i mostruosi LeBron James e Kyrie Irving, che per difendere il loro campo le provano tutte, sfoderando prestazioni rispettivamente da 39 punti e 38 punti. A segnare la tripla decisiva è il protagonista assoluto di questa serie, quel KD sta raggiungendo l'obiettivo per cui si è spostato in estate nella baia di Oakland.

L'approccio difensivo di Cleveland è diverso rispetto alle prime due gare della serie. Love è vivo, in difesa prima che in attacco mentre James decide da subito che questa deve essere la sua partita. Lo scontro fortuito con Thompson lo lascia a terra con una forte botta al mento, ma il canestro più fallo sull'azione appena successiva (quello che vale il personale 11° punto) fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la Quicken Loans Arena. Le percentuali di Golden State però, come finora in questa serie, restano impressionanti (Thompson 4/5 da tre e 16 punti nei primi 8') e nonostante lo sforzo dei Cavs gli ospiti vanno a +4. E' l'intensità dei Warriors nella metà campo della fatica a dare ancora una volta la sensazione di poter cambiare le sorti del match a proprio piacere e nonostante l'alternanza nei vantaggi nel primo quarto le triple di Curry mandano i Warriors comodamente a +8, tirando con un irreale 9/14 da dietro l'arco. Un evitabile fallo di Green permette ai Cavs di ricucire il primo strappo a inizio secondo parziale ma Klay Thompson è una macchina e i suoi punti sono già 18 dopo 11 giri di lancette. Cleveland non trova soluzioni alternative a James (10/11 dal campo e 23 punti), con Irving non ancora entrato nella serie e la panchina latitante. Anche quando i Cavs riescono a prendere rimbalzo in attacco, una rarità, sull'azione successiva Curry scippa letteralmente la palla dalle mani del “Re” e in un amen gli ospiti hanno 8 punti di vantaggio. La magia di Irving a fine tempo manda al riposo sul 67-61 Warriors e, forse, fa entrare definitivamente in partita “Uncle Drew”, salito rapidamente a 17 punti.

LeBron James durante gara-2 delle Finals NBA 2017 tra Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors (Getty Images)Getty Images

Il crocevia della partita è il terzo quarto. Green e Pachulia commettono entrambi il quarto fallo, Love e Smith si mettono in partita con due triple e i Cavs mettono la testa avanti. Ogni sussulto dei Cavs ha sempre l'immediata risposta dei Warriors, supportati dal quel 52% da tre punti che lascia tranquillo Steve Kerr. I tanti tiri aperti creati da James per i compagni però cominciano a trovare il fondo della retina e i Cavs riescono ad abbassare il ritmo portando il match su binari a loro più congeniali. Love lotta sotto le plance e i suoi rimbalzi diventano un fattore, che con le magie di Irving (arrivato a 33 punti) portano i Cavs al +5 a fine terzo quarto. Il momento della verità inizia con lo sfondamento di Durant a 7' dalla fine, ma lo stesso KD accorcia a -2 con una tripla senza senso. Il finale è un'altalena infinita che rende questa partita ben più godibile rispetto alle prime due. Irving segna ogni palla che butta verso il canestro, LeBron incrementa il proprio bottino dalla lunetta e Jr. Smith segna la tripla del +6. La giocata definitiva sembra essere la palla rubata dal numero 2 in maglia Cavaliers dopo un suo tiro sbagliato, ma bisogna fare i conti con la voglia di vincere di Kevin Durant, che segna la tripla del +2 a una manciata di secondi dalla sirena chiudendo il match e, molto probabilmente, serie. Il finale della Q Arena dice 113-118.

Il tabellino

GOLDEN STATE WARRIORS – CLEVELAND CAVALIERS 118-113 (39-32, 28-29, 22-33, 29-19)

WARRIORS: Green 8, Durant 31, Pachulia, Curry 26, K. Thompson 30, Iguodala 7, McGee 1, West 7, Barnes, McAdoo, McCaw 2, Livingston 6, Clark. All. Kerr

CAVALIERS: Love 9, James 39, T. Thompson, Irving 38, Smith 16, D. Williams, Frye, Jefferson 1, D. Williams, Shumpert 2, D. Jones, J. Jones, Korver 8. All. Lue