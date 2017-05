James e l'inseguimento a Jordan: numeri e storia dicono che il Mito è raggiungibile

Era il 17 agosto 2016 e LeBron James parlava così a ESPN dopo essere stato eletto mvp delle precedenti Finals: “Jordan è indubbiamente il miglior giocatore di sempre. Sto inseguendo la sua grandezza, per diventare il migliore proprio come lui”. Un obiettivo di cui la stella del Cavs non ha mai voluto parlare troppo ma non ne ha nemmeno mai fatto segreto. Ora l’occasione è ghiotta ed entro la fine di questa stagione, numericamente parlando, potrebbe superare Jordan nella classifica dei migliori marcatori di sempre ai playoff. Essere il più grande di tutti i tempi – se è vero che i numeri, in un modo o nell’altro, fanno la storia - sarebbe il punto più alto della sua carriera. E seppur sia dedito alla squadra e per essa dia tutto al fine di conquistare il titolo, essere inserito nei libri un gradino sopra a MJ gli darebbe fondamentalmente l’eterna gloria cestistica.

Michael Jordan (Imago)Imago

La storia, oggi, dice che LBJ ha superato Kareem Abdul-Jabbar ed è secondo nella classifica di cui sopra, raggiungendo i 5.777 punti realizzati. Glene mancano pertanto 210 per raggiungere sua Maestà e, considerate le altissime probabilità di Cleveland di giocare nuovamente le Finals, il record di MJ è in bilico. Questa è la sostanza. Credere poi che tale traguardo faccia di lui un giocatore migliore di Michel Jordan è difficile ad oggi, ma se guardiamo avanti, ai titoli personali e di squadra che può ancora mettere in bacheca, cambiare l’attuale visione di quasi tutti tra appassionati e addetti ai lavori con nuovi roboanti numeri e altrettante prodezze in campo sarà più facile, forse scontata.

Iniziati i playoff, James ha inserito la modalità tritatutto, quella dei momenti che contano, quella che lo ha portato a disputare consecutivamente 13 edizioni di post season Nba (su 14) e sei finali consecutive, con tre anelli conquistati e tre titoli di mvp. La sua Cleveland non ha ancora mai perso una partita in questa seconda parte di campionato – battendo 4-0 Indiana nella prima serie e dominando 3-0 quella in corso con Toronto -, è lanciata verso la finale di conference e il Re sta sfoderando sera dopo sera prestazioni da Mvp, segno che quando la palla conta è in totale controllo della situazione e se c’è da prendersi la responsabilità più pesante del match, ci pensa lui (unica e secondaria alternativa è Irving).

Questi playoff, le possibili Finals e un eventuale titolo sarebbero un altro punto di passaggio nell’inseguimento al più grande di sempre. A 33 anni, con un fisico che, dice la scienza, sembra ringiovanire e con i numeri che presto lo porteranno a mettersi dietro Jordan come miglior realizzatore ai playoff, James sembra destinato a diventare meglio del Mito di cui ha “preso” in eredità anche il numero di maglia.