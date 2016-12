OneDayOneChampions: LeBron James, il maniaco del corpo che ha ottenuto la sua rivincita

LeBron James è uno dei candidati per vincere il nostro “EurosportAwards, clicca qui per votarlo!

Il 2016 è stato l'anno del grande riscatto per LeBron James: dopo aver deciso di lasciare il sole della Florida per tornare a Cleveland (due estati fa), e aver perso la finale del campionato contro i Golden State Warriors nel 2015, è riuscito nell'impresa di portare per la prima volta la franchigia dell'Ohio sul tetto del mondo regalandole e regalandosi un anello che probabilmente è valso più dei precedenti due vinti con la maglia dei Miami Heat. Una rivincita sui Warriors, una rivincita su chi era convinto che gli altri fossero più forti e che a Cleveland il Prescelto non sarebbe riuscito nel suo intento. Lui, nato ad Akron e fiero delle sue origini, venuto dal basso, si è fatto amare – nella prima esperienza ai Cavs dal 2003 al 2010 – odiare, quando ha scelto di "portare il suo talento a South Beach” e infine venerare: perché tornare a casa e mantenere quella promessa che ha sempre dichiarato di mettere davanti a tutto al momento di tornare a Cleveland è impresa che solo a un campione con una grande forza di volontà poteva riuscire.

" I medici dicono che ha il corpo di un 19enne, forse sta ringiovanendo" "

Il Benjamin Button dello sport

La rivincita di James è stata merito di una fiducia in sé stesso sopra la media, di una squadra costruita attorno a lui, per vincere, dove l'apporto di compagni come Kevin Love e Kyrie Irving è stato fondamentale per il raggiungimento del titolo e di un lavoro maniacale sul proprio corpo che lo porta ad avere a 32 anni il fisico di un 20enne. E' proprio questa la forza del Prescelto, da sempre dedito alla cura della propria "macchina” per trarne le prestazioni migliori, tanto da essere accostato dal proprio allenatore, Tyronn Lue (ma lo fece già Rick Fox nel 2014), a Benjamin Button (personaggio di un film interpretato da Brad Pitt che invece di invecchiare ringiovanisce), come scritto poco più di un mese fa su Rolling Stones. "I medici dicono che ha il corpo, le ossa, strutturate come quelle di un 19enne, forse sta ringiovanendo”. E lui stesso, interpellato all'inizio di questa stagione, ha detto: "Mi sento benissimo, meglio di quando avevo 19 anni”.

Un fisico perfetto che costa più di un milione di dollari l'anno

Sembra assurdo che un atleta sottoposto a partite ogni due giorni (a volte una sera dietro l'altra) per un totale di un centinaio all'anno, con una pressione psicologica che nessun altro ha nell'intera lega, non abbia mai accusato infortuni seri. Eppure è così e il merito va ricercato della rigorosa per non dire psicotica ricerca della perfezione fisica. Allenamenti intensi a stagione ferma - che l'hanno portato a perdere 10 kg, per scelta, due estati fa – e una conoscenza dettagliata del proprio corpo arrivata col tempo, per cui spende più di un milioni di dollari all'anno. James ha giocato 199 partite su 199 di playoff, raggiungendo 6 finali Nba consecutive (cosa riuscita a nessuno) per un totale di 46.643 minuti (conteggio fermo al 17 novembre), che l'hanno mandato in orbita come presenza in campo nei suoi 12 anni di carriera Nba (2004-2016), davanti a miti come Magic Johnson (39.690), Shaquille O'Neal (36.857) e Wilt Chamberlain (36.862). Un prodigio!

E' questo il ritratto di un atleta che ha pochi difetti e che ha sempre dimostrato grande professionalità e intelligenza, oltre che nella cura del proprio corpo anche in quella della propria immagine, per non dire delle capacità intellettive che dimostra in campo. Di lui il rinomato giornalista Bill Simmons ha scritto: "Siamo a decenni di distanza da vedere giocatori di basket con intelligenza artificiale, ma quando finalmente ce ne sarà uno, probabilmente sarà modellato su LeBron e su quello che ha fatto”. Le sue vittorie e i tanti riconoscimenti ricevuti nel 2016 sono l'apice di una storia che, anche umanamente, fa appassionare all'Nba e al suo mondo persino gli agnostici. Di questo passo, mantenendo questa costanza nella cura del proprio "io” interiore ed esteriore, potremmo ritrovarci per anni a proporre LeBron James come sportivo dell'anno e lui potrebbe realizzare un altro sogno: giocare con o contro il figlio.