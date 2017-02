All Star Game NBA, Brad Stevens sarà coach della Eastern Conference

Saranno Brad Stevens e il suo staff a guidare la Eastern Conference nell’All Star Game di New Orleans del 19 febbraio: secondo il regolamento NBA, viene scelto l’allenatore della squadra con il miglior record della Conference due settimane prima dell’evento. I Cleveland Cavaliers sono in testa a Est, ma Tyronn Lue non può essere presente perché ha già allenato la scorsa edizione: la scelta, dunque, cade sulla seconda classificata, i Boston Celtics.