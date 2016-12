Aperto il voto per l’All Star Game: forza Danilo Gallinari

L’edizione 2017 dell’All Star Game, in programma il 19 febbraio a New Orleans, vedrà una nuova modalità per la selezione dei giocatori partecipanti. Le operazioni per il voto sono state aperte nel pomeriggio di Natale, ma la scelta dei quintetti base non verrà più effettuata sulla semplice base della volontà popolare: le preferenze dei tifosi, infatti, peseranno per il 50%, mentre il resto sarà un misto di indicazioni fornite da giornalisti e giocatori stessi. Gli allenatori, come sempre, andranno invece a scegliere gli elementi che formeranno le panchine.

I fan italiani della NBA sono ancora una volta chiamati alla grande impresa di spingere Danilo Gallinari alla partita delle stelle, evento che lo renderebbe il primo giocatore del nostro Paese a partecipare a un’edizione dell’All Star Game.

In questa stagione, il Gallo sta viaggiando a 16.6 punti di media a partita (in flessione rispetto al suo career-high di 19.5 fatto registrare l’anno scorso), con 4.7 rimbalzi, 2.2 assist e il 37.9% dall’arco (terza miglior percentuale della carriera). Suo malgrado, i Nuggets continuano ad avere un record perdente (12-18) e chance relative di approdare ai playoff, nonostante l’ottava piazza, tenuta al momento dai Sacramento Kings (13-17) sia estremamente traballante e a una sola partita di distanza.

Clicca QUI per accedere alla pagina per votare i giocatori che parteciperanno all’All Star Game di New Orleans