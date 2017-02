Basket, Milwaukee Bucks: rottura del crociato per Jabari Parker

Nel dicembre 2014, Jabari Parker chiuse la sua stagione da rookie dopo sole 25 partite. Ora, lo stesso tipo di infortunio lo costringerà a rimanere lontano dai campi per altri 12 mesi. L’ala dei Milwaukee Bucks ha infatti sofferto la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita persa contro Miami: la franchigia del Wisconsin ha annunciato che dovrà osservare un anno intero di stop. In questa stagione, stava facendo segnare i suoi massimi in carriera, con 20.1 punti e 6.2 rimbalzi di media a gara.