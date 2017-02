Basket, NBA: Anthony sostituisce Love all’All Star Game

Sarà Carmelo Anthony a prendere il posto dell’infortunato Kevin Love all’All Star Game di domenica sera di New Orleans. Per Melo si tratta della decima apparizione in carriera alla partita delle stelle. Love ha dovuto rinunciare per sottoporsi a un’operazione di pulizia al ginocchio sinistro, che lo terrà ai box per 6 settimane.

“Per me è sempre un onore essere nominato All Star – ha affermato Anthony -, andare là e giocare nonostante tutto quello che sta accadendo in questi giorni a me e alla mia squadra. Essere all’All Star Game e rappresentare l’intera città di New York è un onore enorme”.