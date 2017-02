Basket, NBA: Chris Andersen subito tagliato dai Charlotte Hornets

Appena scambiato, subito tagliato. Come previsto, i Charlotte Hornets si sono immediatamente sbarazzati di Chris Andersen dopo la trade che aveva permesso ai Cleveland Cavaliers di liberare un posto a roster per nuovi movimenti di mercato in vista della seconda parte di stagione. Andersen, ai box per la rottura del crociato, potrebbe essere arrivato a fine carriera in NBA a 38 anni di età. Charlotte ha riportato il roster a 15 effettivi facendo firmare un secondo contratto decadale al centro Mike Tobey.