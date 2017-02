Basket, NBA: Cleveland cede Chris Andersen a Charlotte

I Cleveland Cavaliers hanno finalmente trovato un acquirente per sbarazzarsi dell’infortunato Chris Andersen e liberare un posto a roster da poter riutilizzare per rinforzare il gruppo in vista della seconda parte della stagione. “Birdman” approda a Charlotte in cambio di una seconda scelta futura pesantemente protetta, e i Cavs daranno anche soldi agli Hornets per addolcire ulteriormente la pillola. Andersen, 38 anni, è out fino al termine della stagione per un infortunio al crociato: è molto probabile che Charlotte decida di tagliarlo a breve.