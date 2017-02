Basket, NBA: Fab Melo trovato morto nel letto a 26 anni

Fab Melo è stato trovato morto questa mattina nel letto di casa sua, a Juiz de Fora, in Brasile. Il centro sudamericano, scelto con la numero 22 dai Boston Celtics al draft del 2012, aveva giocato una manciata di partite in biancoverde (6 per 36 minuti complessivi) prima di essere assegnato alla squadra della D-League, i Maine Red Claws. Melo era poi rientrato in patria per proseguire la carriera da professionista in Brasile.