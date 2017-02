Basket, NBA: LeBron James appoggia Williams: “Spero rimanga con noi”

Le prime due partite di Derrick Williams con i Cleveland Cavaliers dopo la firma di un contratto decadale hanno profondamente colpito e convinto LeBron James: il Prescelto, che nelle scorse settimane aveva seriamente chiesto alla dirigenza di rinforzare il roster in vista della seconda parte della stagione, sembra essere convinto dell’ex-giocatore dei T-Wolves.

“Questa è una squadra che può aiutarlo a crescere e fare il passo decisivo. Ha solo 25 anni. Sembra strano, perché è da tempo che ne sentiamo parlare, ma è ancora giovane. Non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale, ma penso che possa farlo in questo gruppo e sotto la mia leadership. Lo vedo crescere di giorno in giorno”.