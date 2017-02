Basket NBA, Minnesota Timberwolves: rottura del crociato per Zach LaVine

Zach LaVine chiude anzitempo la stagione a causa della rottura del crociato sofferta nella partita di venerdì contro i Detroit Pistons. L’esterno dei Minnesota Timberwolves stava viaggiando a 18.9 punti, 3.4 rimbalzi e 3.0 assist di media in questa stagione, confermandosi uno dei giocatori più eclettici della Lega. LaVine aveva già annunciato che non avrebbe gareggiato nel Dunk Contest all’All Star Game del 19 febbraio di New Orleans per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.