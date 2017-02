Basket, NBA: Orlando cede Serge Ibaka a Toronto

L’avventura di Serge Ibaka con la maglia degli Orlando Magic termina dopo solo mezza stagione: arrivato in estate da Oklahoma City in cambio di Victor Oladipo e Domantas Sabonis, il lungo naturalizzato spagnolo finisce ai Toronto Raptors, in cambio di Terrence Ross e della prima scelta del draft 2017. I Raptors hanno intenzione di confermare Ibaka, in scadenza di contratto, al termine della stagione, avvalendosi dei Bird Rights. Ibaka stava viaggiando a 15.1 punti, 6.8 rimbalzi e 1.6 stoppate di media a partita; Terrence Ross a 10.4 punti e 2.6 rimbalzi con il 37.5% dall’arco.