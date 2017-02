Basket, NBA: scambio tra Denver e Portland, Nurkic per Plumlee

Con la trade deadline in arrivo, Denver e Portland si attivano per risistemare i front-court con uno sguardo al futuro: i Nuggets scambiano Jusuf Nurkic e una prima scelta del 2017 con Mason Plumlee e una seconda scelta del prossimo draft. I Blazers avranno così tre prime scelte nel draft in arrivo e si liberano di un contratto potenzialmente scomodo per la prossima stagione: Plumlee, che sta registrando le migliori statistiche della carriera (11.1 punti, 8.0 rimbalzi e 4.0 assist a partita), è restricted free-agent, e un’eventuale conferma porterebbe Portland ben sopra il salary cap.