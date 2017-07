Basket, NBA: Zaza Pachulia rinnova con Golden State

Anche Zaza Pachulia rimane nel roster dei campioni in carica, firmando un contratto annuale da 3.5 milioni di dollari. Il centro georgiano, 33enne, è reduce da una stagione da centro titolare degli Warriors: in 70 partite disputate (70 volte in quintetto), ha messo a referto 6.1 punti, 5.9 rimbalzi e 1.9 assist con il 53.4% dal campo.