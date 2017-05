Basket, Playoff NBA 2017: Isaiah Thomas è strepitoso, Boston è avanti 2-0. Nessun problema per

I playoff NBA entrano sempre di più nel vivo. Nella notte si sono giocate due partite, con il secondo episodio della serie tra Boston e Washington, e la prima gara tra Golden State e Utah.

I Boston Celtics vincono la sesta partita consecutiva in questi playoff e si portano sul 2-0 nella serie contro i Washington Wizards. Proprio come in gara 1, gli ospiti iniziano forte, tirando con 6/9 dal campo, incluso un 3/4 da tre. Il grande protagonista è John Wall, che dopo pochi minuti rischia grosso, cadendo male sul polso dopo un tentativo di stoppata su Kelly Olynyk. L’incidente però, non impedisce alla stella dei Wizards di realizzare 19 punti con 6 assist nei primi dodici minuti di partita, portando la sua squadra a condurre 42-29. Con l’ingresso in campo delle seconde linee viene fuori la maggiore qualità della panchina di Boston, che si rifà sotto. I Celtics rimontano e riescono anche a mettersi avanti con la tripla di Al Horford, ma il primo tempo si chiude sul 67-64 per gli ospiti. Dopo la tripla iniziale di Smart, i Wizards realizzano un parziale di 14-0, con 8 punti di Wall (81-67). L’infortunio di Otto Porter però, ferma la gara e sembra togliere ritmo alla squadra allenata da Scott Brooks, che infatti segnerà solo otto punti da qui alla fine. Boston ha quindi l’opportunità di risalire fino al -5 di fine terzo quarto (89-84).

La partita diventa scoppiettante ad inizio quarto periodo: Bradley Beal realizza i primi 8 punti dei suoi, ma Isaiah Thomas risponde con 11 in appena quattro minuti (99-99). La tripla di Avery Bradley porta avanti i Celtics. Il palcoscenico però appartiene a Wall e Thomas, protagonisti di un duello a suon di canestri ed uno contro uno. Sembra prevalere il primo, con Washington avanti 109-104 a tre minuti dalla fine ma le triple di Thomas e Terry Rozier firmano la parità a quota 110. Thomas segna 20 punti nel solo quarto periodo, compreso il 114-114 a 14″ dalla fine. Wall e Beal hanno per due volte il tiro decisivo ma lo sbagliano e la partita va all’overtime. Il supplementare si apre con la tripla di Kelly Oubre. Thomas però è lanciatissimo e la difesa dei Wizards può opporre ben poca resistenza. La stella dei Celtics arriva a quota 53 punti sancendo la vittoria di Boston 129-119. La testa di serie numero 1 della Eastern Conference vola quindi sul 2-0 al termine di una gara emozionante, vissuta interamente sul duello tra Thomas e Wall. Quest’ultimo infatti, chiude con 40 punti e 13 assist ma la sua grandissima prestazione non è bastata.

Tornano in campo i Golden State Warriors, che cominciano la loro serie di semifinale di Conference contro gli Utah Jazz. Pronti, via e i Warriors sono già 7-0 con 4 punti di Klay Thompson. L’inizio è tremendo per i Jazz, che però si sbloccano grazie al francese Rudy Gobert e cominciano a lavorare in difesa, raccogliendo qualche punto in transizione. Utah paga le palle perse, cinque nel solo primo quarto. Golden State è letale in contropiede e, trascinata dai 12 punti di Steph Curry, chiude avanti la prima frazione 27-21. Il secondo periodo inizia sulla scia del primo, con David West a punire in campo aperto l’ennesima palla persa dei Jazz. Il vantaggio di Golden State arriva poco in doppia cifra grazie a cinque punti consecutivi di Draymond Green (39-25). I Warriors arrivano anche sul +17 grazie ad una magia di un Curry incontenibile (56-39), ma il primo tempo si chiude 58-46. La squadra di casa, priva ancora del suo capo allenatore Steve Kerr, è in vantaggio nonostante un pessimo 4/16 da tre nei primi due quarti.

Il secondo tempo si apre con la tripla di Joe Ingles che riporta Utah in singola cifra di svantaggio (61-54). È l’ultimo sussulto degli ospiti perché Golden State stampa un parziale di 9-0, aperto da Curry e chiuso da una tripla di Thompson, che spacca la partita (70-54). Grazie a 10 punti di Rodney Hood nel terzo periodo, Utah riesce a risalire fino all’84-73, ma all’inizio dell’ultimo quarto una tripla di Green ed una schiacciata di Andre Iguodala chiudono definitivamente i giochi (92-73). Il resto della partita è puro garbage time, con i Warriors che toccano più volte il +20 prima del 106-94 finale. Nessun problema dunque per Golden State che conduce la serie 1-0. Il solito Curry guida con 22 punti il tabellino davanti ai 17 di Green e Durant. Utah invece ottiene 13 punti da Gobert e 12 da Gordon Hayward, che però non trova il canestro nel secondo tempo.