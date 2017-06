Belinelli agli Atlanta Hawks: ottava maglia in undici stagioni NBA per l'azzurro

Nuovo cambio di maglia per Marco Belinelli in Nba. La guardia azzurra lascia gli Charlotte Hornets dopo una sola stagione e si trasferisce agli Atlanta Hawks. Il bolognese infatti è stato inserito insieme al compagno di squadra Miles Plumee ed una scelta al secondo giro del draft 2017 - la 41esima - nello scambio che invece porta in maglia Hornets il centro Dwight Howard (e contestualmente agli Hawks la 31esima scelta del Draft).

Lo rende noto la franchigia del North Carolina tramite il suo sito internet. Per Belinelli è l'ottava maglia nella sua carriera Nba dopo quelle di Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento e Charlotte. Otto "canotte" in undici stagioni NBA: se non è un record poco ci manca. In Georgia "Beli" troverà coach Mike Budenholzer, allievo prediletto di coach Popovich, mentre Dwight Howard proverò a rilanciarsi con gli Hornets dopo una stagione in chiaroscuro da figliol prodigo ad Atlanta.