Boston, che orgoglio! I Celtics recuperano e vincono gara 3 a Cleveland

Celtic pride. Senza Isaiah Thomas e dopo aver perso le prime due partite della serie, i Boston Celtics vincono fuori casa gara tre delle Finali di Conference contro i Cleveland Cavaliers, allungando la serie e provando a riaprire il discorso sul passaggio del turno nonostante la formazione dell’Ohio mantenga tutti i favori del pronostico per accedere alle Nba Finals.

Il match, inizialmente, sembra sorridere ai Cavs: Kevin Love nel primo quarto di gioco viene cavalcato dai compagni e risponde presente, segnando 4 triple che aiutano i campioni in carica ad andare sul 35-24 a fine periodo. Nel secondo quarto il vantaggio di Cleveland si stabilizza tra i 10 e i 15 punti, senza che riesca a creare lo strappo decisivo ma nello stesso periodo con Boston che non riesce a produrre l’accelerazione necessaria per rientrare in partita. All’intervallo lungo il 66-50 è eloquente nonostante un LeBron James autore di soli 8 punti.

Poco prima della metà del terzo quarto Cleveland costruisce un vantaggio di 21 punti: complice l’assenza di Thomas e i precedenti della serie ormai sembra fatta per conquistare il successo e andare 3-0 nella serie, mettendo più di un piede alla Finals. Eppure da quel momento Boston ritrova punti con maggiore facilità e soprattutto mette a segno una bella serie di triple che conduce all’87-82 prima dell’ultimo intervallo.

Jerebko apre gli ultimi 12′ con un’altra tripla e a quel punto il match è riaperto definitivamente, con le due squadre che proseguono a braccetto fino al primo sorpasso di Boston a quota 99 a 4’20” dal termine. Cleveland torna davanti, ma sono i Celtics ad affacciarsi in vantaggio all’ultimo minuto di gara: ma prima Jr Smith risponde ad una tripla di Horford e poi Irving pareggia a quota 108 quando mancano solo 10” da giocare. Nell’ultimo possesso Avery Bradley segna la tripla decisiva che fissa il punteggio sul 111-108 che vale il 2-1 nella serie e garantirà ai Celtics quantomeno una gara 5.

Marcus Smart con 27 punti è stato il miglior realizzatore per i Celtics con 5 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Bradley, che ha messo 20 punti compresi i 3 che hanno consegnato la vittoria alla sua squadra. Partite solide da parte di Al Horford (16 punti) e Jae Crowder (14 punti e 11 rimbalzi), mentre Olynyk (15 punti) e Jerebko (10 punti) sono stati fondamentali dalla panchina.

LeBron James ha chiuso una serata da 4/13 dal campo con soli 11 punti a tabellino, cui ha comunque aggiunto 6 rimbalzi e 6 assist. Il miglior realizzatore per Cleveland è stato Kyrie Irving con 29 punti, mentre Kevin Love ne ha totalizzati 28, andando in doppia cifra anche sui rimbalzi toccando quota 10. Tristan Thompson ha segnato 18 punti e ha raccolto 13 rimbalzi mentre JR Smith è arrivato a 13 punti. Per i Cavs si tratta della prima sconfitta di questi playoff dopo i 4-0 inflitti ad Indiana e Toronto.

