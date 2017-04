Boston ribalta Chicago e vede a un passo le semifinali. Anche Washington è 3-2 su Atlanta

I Boston Celtics si portano sul 3-2 nella serie contro i Chicago Bulls. Terzo successo consecutivo per la squadra di coach Stevens, che si impone al Garden con il punteggio di 108-97. Boston è ad una sola vittoria dal diventare la quarta squadra nella storia della NBA a superare un turno dei playoff dopo aver perso entrambe le prime due partite. Una sfida che si è decisa nei cinque minuti finali con i due falli tecnici fischiati nel giro di pochi secondi a Wade e Lopez. Da quel momento i Celtics hanno costruito un parziale di 20-5 che ha regalato la vittoria ai padroni di casa. Boston ha in Isaiah Thomas ed Avery Bradley i due migliori marcatori con 24 punti a referto, ai quali vanno comunque aggiunti i 21 punti, 9 assist e 7 rimbalzi di Al Horford. Chicago paga ancora l’assenza di Rajon Rondo, che sta provando a recuperare dall’infortunio alla mano e che potrebbe anche essere rischiato in gara-6, che è diventata vitale per i Bulls. Agli ospiti non basta la doppia doppia di Dwayne Wade (26 punti ed 11 rimbalzi), mentre Jimmy Butler chiude con 14 punti, 8 rimbalzi e 6 assist in 39 minuti di gioco.

Erano solo due le partite della notte NBA, ma anche tra Washington ed Atlanta si giocava un’importantissima gara-5. Finora il fattore campo ha fatto da padrone in questa serie e anche questa volta è stato così con gli Wizards che tornano alla vittoria, imponendo 103-99 e salendo a condurre per 3-2. Sfida molto equilibrata e che si è decisa solamente negli ultimi minuti. I padroni di casa hanno toccato anche il +8 dopo un canestro di Gortat, ma hanno subito la rimonta degli Hawks, arrivati fino al -2 a poco più di un minuto dal termine. A quel punto ci hanno pensato prima Bradley Beal e poi John Wall a segnare i canestri della sicurezza per Washington. Sono proprio loro due i migliori: Wall mette a referto 20 punti e 14 assist, mentre Beal segna 27 punti. Dall’altra parte non basta un Dennis Schroder da 29 punti ed 11 rimbalzi.

Questo il riepilogo dei risultati

Boston Celtics – Chicago Bulls 108-97 (serie 3-2)

Washington Wizards – Atlanta Hawks 103-99 (serie 3-2)