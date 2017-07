Carmelo Anthony: oltre a Houston, si apre la pista Portland

Agli Houston Rockets assieme a Chris Paul e James Harden oppure ai Cleveland Cavaliers con LeBron James? Per Carmelo Anthony potrebbe aprirsi una nuova pista al termine della sua sfortunata avventura con i New York Knicks, una pista che, ricalcando la vecchia "Oregon trail" dei pionieri del 1800, porterebbe dritto verso Portland.

Damian Lillard e CJ McCollum stanno infatti cercando di convincere l'ex-stella di Denver a unirsi alla loro causa e formare un nuovo trio dal grande talento offensivo in maglia Trail Blazers: le speculazioni nate nel weekend, quando McCollum ha postato su Instagram un'immagine con Melo che indossava una canotta di Portland, sono state confermate dallo stesso giocatore in un'intervista rilasciata a "The Oregonian".

" Potrebbe aiutarci tantissimo, così come noi potremmo aiutare lui. Vuole tornare a giocare i playoff in una squadra competitiva. È un giocatore estremamente talentuoso. Penso che, con lui in squadra, potremmo essere una delle tre più forti a Ovest. Ovviamente, vuole giocare con i suoi amici, con Chris Paul e LeBron James. Giocano in squadre molto forti, sarebbero ottime scelte. Ma credo che anche noi potremmo essere una buona opzione. "

Nei giorni scorsi, Anthony ha discusso con la dirigenza dei Knicks e si è detto disponibile a togliere la no-trade clause dal suo contratto per un trasferimento a Houston o, in seconda mandata, a Cleveland: stando a quanto riferito da Damian Lillard, Melo si sarebbe detto "intrigato" dall'idea di vestire la maglia dei Blazers, ma non avrebbe dato alcuna risposta certa. Portland era stata annoverata tra le squadre papabili per fungere da "facilitatrici" all'interno di una trade tra New York e Houston per assorbire eventuali contratti/giocatori scomodi, ma, in questo momento, pare che questo ruolo vada piuttosto stretto...