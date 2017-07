Danilo Gallinari ai Clippers: scelta coraggiosa, molto redditizia, ma non ancora per vincere

"Are you ready? My choice is coming”. Danilo Gallinari, ieri mattina, aveva scritto così sul suo profilo Facebook, annunciando a breve la sua scelta, che già conoscono tutti: la sua nuova squadra saranno i Los Angeles Clippers! Dopo sei stagioni a Denver, due playoff disputati, un All Star Game sfiorato e un grave infortunio che ha portato a due operazioni al ginocchio sinistro, il Gallo intraprende una nuova avventura, la terza della sua carriera Nba dopo Knicks e Nuggets.

La 28enne ala di Graffignana arriva alla corte di Doc Rivers in una trade che coinvolge tre franchigie: Denver Nuggets, Atlanta Hawks e L.A. Clippers. Per mettere le mani sulla star della Nazionale Italiana i Clippers hanno spedito Jamal Crawford, Diamond Stone e una prima scelta al draft 2018 (ereditata dagli Houston Rockets nello scambio che ha portato Paul alla corte di D'Antoni), Atlanta invece per completare lo scambio spedisce a Denver - che cedendo Gallinari libera spazio salariale per mettere sotto contratto Paul Millsap (triennale da 90 milioni di dollari) - una seconda scelta per il draft 2019. Gallinari firmerà con la franchigia angelena un contratto da 3 anni da 65 milioni di dollari, che gli permetteranno di diventare lo sportivo italiano più pagato del mondo.

Gli sportivi italiani più pagati del mondo

Danilo Gallinari (Basket) 21 milioni $ (18,5 mln €) Graziano Pellé (Calcio) 15 milioni € Valentino Rossi (MotoGP) 7,5 milioni € Sebastian Giovinco (Calcio) 6,5 milioni € Marco Belinelli (Basket) 6,1 milioni € Marco Verratti (Calcio) 5,6 milioni € Andrea Pirlo (Calcio) 5,4 milioni € Leonardo Bonucci (Calcio) 5 milioni €

La nuova classifica degli atleti sportivi italiani più pagati al mondo, Gallinari scavalca Pellé dal trono di paperone dello sport italiano. Dalle prime posizioni esce Daniele De Rossi che dal primo luglio ha firmato un nuovo accordo biennale con la Roma da 3 milioni di euro più bonus (fino al 30 giugno ne percepiva 6,5): rimanendo in ambito calcistico in questa graduatoria fra pochissimi giorni entrerà il milanista Gigio Donnarumma, destinato a diventare il calciatore italiano più pagato della Serie A e che dovrebbe firmare un quinquennale da 6 milioni di € a stagione.

Scelta giusta

Lo è per il contratto. Danilo ha dichiarato di meritare una firma da massimo salariale e l’ha sostanzialmente ottenuta. 65 milioni in 3 anni, oltre a farne lo sportivo italiano più pagato del mondo, appagano sicuramente le sue tasche, che passano dai potenziali 16 milioni che avrebbe percepito in caso di player option con i Nuggets nella prossima stagione ai più di 21 in California. Lo è perché era giusto cambiare aria dopo sei anni in rampa di lancio senza mai decollare e perché i Clippers, con Blake Griffin che ha appena rinnovato per 5 anni a 172,4 milioni e DeAndre Jordan, vogliono e possono puntare ai playoff con Gallo da protagonista e seconda voce offensiva della squadra.

Scelta sbagliata

Danilo vuole vincere e forse avrebbe potuto ambire a una squadra più competitiva dei Clippers. Detto che i Nuggets sicuramente non lo sarebbero stati e la scelta di lasciare il Colorado è certamente sensata, si era fatto un gran parlare (a gennaio) dell’opzione Boston, che con una Eastern Conference sempre più povera di talento avrebbe consentito al Gallo di giocare in una contender per la vittoria della conference, opportunità mai capitatagli in carriera. In corsa per Gallinari c’erano anche I Sacramento Kings, che gli avrebbero affidato il volante della squadra, ma essendo in ricostruzione dopo l’addio di DeMarcus Cousins la scelta avrebbe voluto dire abbassare ulteriormente le possibilità di fare i playoff. Secondo Espn altre sette squadre erano sulle sue tracce, ma il colloquio con Doc Rivers è stato decisivo.

2014, Danilo Gallinari, AP/LaPresseLaPresse

Il ruolo

Danilo è chiamato a portare punti, leadership e triple, giocando principalmente da ala piccola in un potenziale quintetto con Griffin e Jordan. I 18,2 di media dell’ultima stagione possono migliorare, soprattutto se arrivasse, con una trade, un playmaker in grado di metterlo in ritmo e fare dei Clippers quella squadra che Danilo sogna da tempo: una contender da titolo, cosa che Los Angeles attualmente non è.