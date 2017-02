Davis ne fa 52 e batte il record di Chamberlain e trascina l'Ovest al successo nell'All Star Game

La Western Conference vince per la terza volta consecutiva l’All-Star Game NBA. I campioni dell’Ovest si impongono 192-182 contro quelli dell’Est nella gara delle stelle disputata a New Orleans. Sarà un’edizione 2017 che rimarrà nella storia della NBA grazie soprattutto alla straordinaria prestazione di Anthony Davis. La stella dei Pelicans fa impazzire i suoi tifosi di casa, chiudendo l’All-Star Game con 52 punti, stabilendo un nuovo record e battendo quello di Wilt Chamberlain che resisteva dal 1962 (42). Ovviamente ad Anthony Davis è stato assegnato anche il titolo di MVP.

E’ una partita delle stelle che presentava molti temi all’inizio, come il rapporto complicato ad Ovest tra Russell Westbrook e Kevin Durant. Il primo mette a referto 41 punti, mettendo ad un certo punto in bilico il ruolo di MVP di Davis (sarebbe stato il terzo consecutivo per il leader di OKC); mentre il secondo realizza una tripla doppia da 21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Nella squadra della Eastern Conference l’unico a cui sembra realmente importare questa partita è Giannis Antetokounmpo, che alla sua prima volta tra le stelle NBA chiude con 30 punti a referto. Mentre i due campioni di Cleveland, James ed Irving, si fermano rispettivamente a 23 e 22 punti.

La partita come spesso accade non ha molto da raccontare, visto che le difese praticamente non esistono. Il primo quarto si chiude addirittura 53-48 per la Eastern Conference. Nei restanti tre quarti la squadra dell’Ovest comanda e nell’ultimo tocca anche un massimo vantaggio di +15 a quattro minuti dal termine. Il finale serve solo ad aumentare le giocate spettacolari e il bottino dei giocatori, con l’Ovest che trionfa ancora per la terza volta.

Questo il tabellino della partita

EASTERN CONFERENCE – WESTERN CONFERENCE 182-192

Eastern: Antetokounmpo 30, James 23, Irving 22

Western: Davis 52, Westbrook 41, Durant 21