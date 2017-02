DeMarcus Cousins a New Orleans, cosa cambia per i Pelicans e per i Sacramento Kings

La trade clamorosa, a lungo attesa e preconizzata dai media di mezzo mondo, alla fine c’è stata veramente, proprio sul filo di lana della trade deadline (che scadrà nella notte del 23 febbraio), ma non ha riguardato, come tutti pensavamo, Carmelo Anthony, bensì DeMarcus Cousins, il centro ventiseienne dell’Alabama, che, in sei stagioni con i Sacramento Kings, ha vissuto sulle montagne russe, tra gli alti di un talento fisico-tecnico non comune, e i bassi di una franchigia che, con lui al comando, non ha mai raggiunto i Playoffs.

Il ragazzone dell’Alabama (DMC è nato a Mobile) torna così nel profondo sud degli Stati Uniti, per la precisione a New Orleans, dove già si trovava, al momento della trade, complice l’All-Star Game. Le voci di corridoio davano i Pelicans per interessati ad esplorare la possibilità di scambiare addirittura Anthony Davis; ora invece New Orleans si ritrova con una front-line formidabile, atletica e talentuosa come nessun’altra in tutto il panorama NBA.

Entriamo nel dettaglio: il GM dei Kings, Vlade Divac, ha impacchettato il suo uomo franchigia (e il sempre utile Omri Casspi) in direzione della Louisiana, in cambio del rookie Buddy Heild, di Langston Galloway, due future scelte (una prima, protetta top-3, e una delle migliaia di seconde scelte dei Philadelphia 76ers) e del cavallo di ritorno, Tyreke Evans, che a Sacramento conobbe un’effimera gloria, diventando anche Rookie dell’Anno, per poi perdersi per strada, e firmare con i Pelicans, trasformandosi istantaneamente in un contratto-albatros. Tyreke è in scadenza di contratto, e la sua inclusione nello scambio va letta in tal senso: è una mossa di “salary dumping” pura e semplice, che in estate scaricherà dal monte salariale dei Kings ben 10 milioni. Non è una grande trade dal punto di vista della contropartita tecnica ottenuta da Sacramento, questo è palese, e Divac aveva sondato anche altre strade, ma i Los Angeles Lakers si sono detti indisponibili a sacrificare Brandon Ingram, e i Boston Celtics di Danny Ainge, che di asset ne hanno fin troppi, stanno concentrandosi su altre piste (Jimmy Butler?).

Salutato Cousins, i Kings rinunciano ad ogni residua speranza di Playoffs (sono ad una vittoria e mezza dall’ottava piazza), avvicinandosi così alla possibilità di mantenere la propria scelta 2017, che resterà loro se sarà una top-10 (viceversa, passerà automaticamente ai Chicago Bulls) e questo lascia presagire una seconda parte di stagione in cui si “svilupperanno i giovani”, a partire proprio da Heild (ma potrebbe togliere spazio al più giovane Malachi Richardson), che dopo i primi mesi di NBA rimane un oggetto parzialmente misterioso. Finalmente poi, vedremo in azione con spazio e continuità il difensore Willie Cauley-Stein.

È una trade che sconfessa la teoria secondo la quale con le attuali regole contrattuali sarebbe difficile spostare i grossi calibri, tant’è che i Pelicans hanno messo le mani su di un All-Star (per quanto problematico e levantino) in cambio sostanzialmente di asset in divenire, da Buddy Heild, e cioè di un giocatore interessante ma da costruire (e ha già 23 anni suonati), fino alle due scelte future. Come sempre, non esiste una regola sancita dalla cornice contrattuale, ma solo tante situazioni contingenti, che producono scambi più o meno disequilibrati, a seconda delle esigenze e delle opportunità effettivamente disponibili.

Questa trade smentisce anche quanto a lungo sostenuto dalla proprietà dei Sacramento Kings, con Vivek Ranadivé che si era detto intenzionato ad offrire a DMC un faraonico prolungamento. Contrordine, si azzera tutto per l’ennesima volta, ripartendo “dai giovani”, e da un non meglio specificato nuovo progetto, e tanti auguri a coach Dave Joerger, che rischia di essere la prossima vittima delle semestrali “svolte” di Ranadivé, abituato, come tanti altri venture-capitalist, ad ottenere tutto e subito. Buon per i Pelicans, e per Dell Demps, il GM della squadra, che trova riscatto (e forse, salva il posto…) innalzando istantaneamente il livello di talento –e speriamo anche di competitività – della franchigia allenata da Alvin Gentry, fin qui reduce da una stagione piuttosto deludente e che consigliava di muovere qualche pezzo.

Cousins e il ventitreenne Davis (fresco MVP della Partita delle Stelle con 52 punti) sono un’accoppiata intrigante, potenzialmente formidabile, assortita (entrambi hanno tiro da fuori e possono giocare da centro e da ala forte) e d’enorme talento, che unisce due ex di Kentucky (entrambi one-and-done alla corte di coach Calipari, uno dopo l’altro) che in NBA hanno raccolto molto a livello individuale, ma troppo poco in termini di risultati di squadra.

Cousins ha una storia personale fatta di problemi con gli allenatori (George Karl, in particolare), con gli arbitri e talvolta anche coi compagni, una storia di sospensioni, risse e inopinate assenze, ma nonostante tutto non è, in senso assoluto, una mela marcia, o un giocatore egoista. Ai Pelicans troverà un allenatore propenso al dialogo come Gentry, e una superstar impeccabile dal punto di vista comportamentale: se ai Kings Boogie soffriva un ruolo troppo responsabilizzante, ai Pelicans potrà viceversa giocare con meno pressione, in campo e in allenamento.

Nel 2004 i Detroit Pistons acquisirono il problematico Rasheed Wallace alla trade deadline da Portland (via Atlanta) e vinsero il titolo NBA. New Orleans non seguirà il medesimo percorso netto, ma a volte giocatori con una brutta nomea (e quella di Sheed era pessima) hanno solo bisogno di uno spogliatoio stabile, e di un cambio di scenario. Che sia così anche per DeMarcus Cousins?

