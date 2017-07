Derrick Rose firma con Cleveland: contratto di un anno

Nuovo step nella carriera di Derrick Rose: dopo una sola stagione a New York, dove ha trovato un ambiente non idoneo alla sua rinascita, l’ex-stella dei Chicago Bulls ha firmato un accordo al minimo salariale con i Cleveland Cavaliers, inchiostrando un contratto di un anno a 2.1 milioni di dollari.

Rose, 28 anni, reduce da un campionato chiuso a 18 punti, 4.4 assist e 3.8 rimbalzi con il 47% dal campo, è stato corteggiato a lungo anche dai Los Angeles Lakers, alla ricerca di un mentore per Lonzo Ball, ma ha poi scelto i Cavs per poter approdare in una contendere e giocare al fianco di LeBron James, che ha commentato così il suo arrivo.

Chi, invece, non ha più intenzione di continuare a fare da spalla a LeBron è Kyrie Irving, sul mercato dopo la richiesta esplicita di essere ceduto, con preferenza tra San Antonio, Minnesota, Miami e New York. Per il momento, la situazione è in stallo: l’idea di una trade con i Knicks per Carmelo Anthony resta sempre forte, nonostante stiano prendendo sempre più piede i rumors di uno scambio con i Phoenix Suns che coinvolgerebbe Eric Bledsoe, ma la franchigia dell’Arizona non avrebbe molto altro da offrire se non Jared Dudley (che potrebbe inserirsi bene nel sistema Cavs come stretch-4 à la Channing Frye) e una scelta, assorbendo, magari, anche il contratto di Iman Shumpert (21 milioni nelle prossime due stagioni).

Nel frattempo, i San Antonio Spurs hanno riabbracciato Pau Gasol, che ha firmato un nuovo contratto triennale (ultima stagione parzialmente garantita) dopo aver esercitato la clausola per uscire dal secondo anno dell’accordo siglato la scorsa estate. Lo spagnolo, 37 anni, alla sua 17esima stagione in NBA, ha lasciato sul piatto 16 milioni di dollari che hanno permesso alla franchigia del Texas di avere disponibilità salariale per confermare Manu Ginobili, ingaggiare Rudy Gay ed effettuare altre operazioni minori, come la firma di Jeoffrey Lauvergne e Brandon Paul.