Derrick Rose vicino alla firma con i Cleveland Cavaliers

Dopo i rumors che vedrebbero LeBron James "scontento" delle operazioni di mercato operate dalla dirigenza dei Cavs in estate per colmare il gap con i Golden State Warriors, si potrebbe ora concretizzare un colpo in entrata per i campioni della Eastern Conference.

I Cavs sarebbero infatti vicini a trovare un accordo con Derrick Rose, in uscita dai New York Knicks dopo una sola stagione in cui non è riuscito a rigenerarsi nel post-Chicago: Cleveland offrirebbe all'MVP del 2011 un contratto annuale al minimo salariale per i veterani (2.1 milioni di dollari), operazione che li porterebbe però ad aggiungerne altri 6.4 alla luxury-tax del già altissimo monte-stipendi complessivo.

Rose, reduce da una stagione in cui ha viaggiato a 18 punti, 4.4 assist e 3.8 rimbalzi di media, ha parlato anche con i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Clippers nei giorni scorsi, ma la seconda pista più plausibile rimane quella che lo vorrebbe ai Los Angeles Lakers: i gialloviola, infatti, stanno cercando di reclutare un playmaker di esperienza che possa fungere da mentore a Lonzo Ball, e dopo il corteggiamento vano a Rajon Rondo (accasatosi a New Orleans), hanno ricalibrato il tiro su Rose.

Haslem resta a Miami, Larkin a Boston

Nel frattempo, Udonis Haslem ha rinnovato con i Miami Heat a 2.5 milioni di dollari: sarà la 15esima stagione con la maglia della franchigia della Florida, e l'ultima prima del suo ritiro. I Boston Celtics hanno invece strappato al Baskonia Shane Larkin: l'ex-point guard di Brooklyn avrebbe rifiutato un contratto da 6.3 milioni di dollari offerto dalla squadra spagnola per tentare nuovamente la carta NBA.