Dopo Curry, Golden State rifirma anche Iguodala. I Sixers si rinforzano con Redick e Amir Johnson

Scampato pericolo. Dopo il rinnovo monstre di Steph Curry e quello di un gregario di lusso come Shaun Livingston, i Golden State Warriors tirano un bel sospiro di sollievo e riescono a trattenere un altro degli elementi più importanti del loro gruppo: Andre Iguodala, sesto uomo extralusso e MVP delle NBA Finals nel 2015 ha scelto di prolungare il proprio accordo con la franchigia californiana, respingendo gli assalti di Rockets e San Antonio Spurs. La 33enne ala tuttofare guadagnerà 48 milioni nei prossimi tre anni e restarà a Golden State che si ripresenterà al via nella prossima stagione con lo stesso gruppo che quest’anno ha vinto il secondo titolo NBA in tre anni. Perso Iguodala, gli Houston Rockets hanno scelto di ripiegare su PJ Tucker, che va ad aumentare la profondità del roster dei texani e si è accordato per un quadriennale da 32 milioni di dollari.

Redick ed Amir Johnson ai Sixers

In attesa di conoscere la scelta di Gordon Hayward, che oggi sarà a Boston per incontrare il suo ex coach alla Butler University Brad Stevens, ad est vanno segnalati i movimenti dei Philadelphia 76’ers che aggiungono esperienza ad un gruppo molto giovane firmando la guardia tiratrice JJ Redick con un annuale da 23 milioni di dollari e rinforzando anche il pacchetto lunghi con l’ex Celtics Amir Johnson (accordo annuale da 11 milioni).

I Cavaliers, che cercano una potenziale squadra interessata per Iman Shumpert (sarà l’onnipresente Houston?) firmano il playmaker spagnolo José Calderon, che sarà il backup di Kyrie Irving. Cambia squadra anche Carter-Williams che lascia i Bulls e firma un annuale da 2,7 milioni di $ con i Charlotte Hornets, sarà il cambio dei playmaker della franchigia di Michael Jordan.