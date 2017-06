Il primo atto delle finali Nba va ai Golden State Warriors, che con una pazzesca prova d'intensità difensiva e folate in attacco schiantano i Cleveland Cavaliers 113-90. Partita subito indirizzata da parte dei padroni di casa, che trovano in Durant (38 punti) e Curry (28+10 assist), gli alfieri principali di una prima battaglia sostanzialmente senza storia.

Intensità, sviste difensive e strapotere offensivo dei solisti. Questi i primi tre temi di gara 1. Warriors dinamici con Durant che fa la voce grossa (10 punti nei primi 10' di gioco), Green esagera con la foga e i due falli in 5' lo levano immediatamente dal match. Dall'altra parte James fa meglio di tutti nei primi 10 giri di lancette (11 punti con 3/5 al tiro) ma in difesa lui e i suoi lasciano troppi punti facili in pitturato agli avversari. Poi c'è il protagonista che non ti aspetti, Javale McGee: un fattore in uscita dalla panchina nel primo quarto con stoppate, rimbalzi (5) e il miglior plus/minus del parziale (+7). Si accendono anche Irving e Curry, che con due triple in fila va rapidamente in doppia cifra e manda i suoi a +5 al primo mini intervallo, segnale di un allungo che i padroni di casa metteranno a segno a breve. La difesa dei Warriors fa male a Cleveland, che colleziona 12 palle perse nei primi 24' contro la sola – di Green - degli avversari. Il ritmo e l'energia nella metà campo difensiva permettono a Curry e compagni di prendere fiducia in attacco e andare a +10 con un parziale firmato da KD (23 nel primo tempo con 10/18 al tiro) e dal supporting cast - West, McGee, Iguodala – che firma il primo solco a metà secondo quarto. I Cavs sono LeBron James, che ne fa 17 punti nei primi 15' (19 totali di tutti i compagni), ma le ondate dei Warriors sono letali e Cleveland sa che per restare in partita non le bastano James e Irving, salito rapidamente a quota 17 con 7/13 dal campo.

L'inerzia della gara è ben chiara dopo il primo tempo e il secondo non cambia la trama di un capitolo con il finale già scritto. Durant, Curry e la difesa producono 13-0 di parziale e il +21 è servito. Importante per Cleveland coinvolgere qualcuno che non sia James o Irving – ora come nelle prossime gare - ma se anche Pachulia si inventa tiri acrobatici dall'esito positivo per i Cavs sembra non esserci chance. Steph è indiavolato e le scelte difensive degli ospiti consentono al “30” di prendere e sparare da tre con libertà andando a segno tre volte in fila, raggiungendo quota 23 e mantenendo un gap sufficientemente ampio (60-78). La bellezza delle giocate e l'entusiasmo della Oracle Arena portano Golden State a un momento di vanità, non nuovo alla squadra, che in una manciata di secondi produce un controparziale di 9-0 riportando i Cavs a -14. Durant però tiene bene le mani sul manubrio e con un difesa celestiale su LeBron James apre alla tripla in transizione di Curry, la 6a della sua partita, che ridesta i presenti tranquillizzandoli verso un finale segnato. I 93 punti segnati in tre quarti sono lo specchio della gara dei Warriors, spezzata nel terzo quarto con un parziale di 33-20. Cleveland è alle corde e l'ultimo quarto è garbage time: Durant chiude da migliore in campo (38 con 14/26 dal campo, 8 assist e 8 rimbalzi), Curry va a ruota con 28+10 assist (6/11 da tre) mentre per i Cavs si salva la triade James (28+15 rimbalzi), Irving (24), Love (15+21 rimbalzi), ma preoccupa l'assenza di altri protagonisti, con la miseria di 23 punti segnati in nove uomini. La prima in archivio, senza storia. Appuntamento a gara 2, in programma alle 2 (ora italiana) di lunedì 5 giugno.

durantGetty Images

Il tabellino

CLEVELAND CAVALIERS – GOLDEN STATE WARRIORS 91-113 (30-35, 52-60, 72-93)

WARRIORS: Love 15, James 28, Thompso, Irving 24, Smith 3, D. Williams, Frye, Jefferson 9, D. Williams, Shumpert 5, D. Jones 6, J. Jones, Korver. All. Lue

CAVALIERS: Green 9, Durant 38, Pachulia 8, Curry 28, Thompson 6, Iguodala 7, McGee 4, West 2, Barnes 3, McAdoo 2, McCaw, Livingston 2, Clark 4. All. Brown