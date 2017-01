Gallinari-coach Malone: è scontro totale dopo il ko coi Kings

" È imbarazzante il modo in cui scendiamo in campo e cerchiamo di difendere ogni sera. Dobbiamo cercare di sistemarlo il più presto possibile perché siamo ai minimi storici ed è estremamente preoccupante. È uno scherzo, non abbiamo alcuna leadership, nessun veterano si fa avanti, non sento nessuno parlare e prendersi la responsabilità. Abbiamo due giovani che cercano di parlare alla squadra, che è una cosa da applaudire, ma abbiamo bisogno di qualche leader che ci guidi in un momento di difficoltà come questo. "

Boom, apriti cielo. Parole e musica di coach Michael Malone in zona mista dopo che i suoi Nuggets avevano appena perso una partita di siderale importanza in ottica playoff contro i Sacramento Kings dell'uomo franchigia DeMarcus Cousins. Non avrà fatto nomi e cognomi Malone ma il riferimento ai senatori della squadra (idealmente rappresentati da Danilo Gallinari) è sin troppo chiaro. Sono loro, secondo l'head coach della franchigia del Colorado, i principali responsabili dell'andamento altalenante della squadra e della sua cronica incapacità di difendere in maniera efficace.

Danilo Gallinari - autore di una prestazione di alto livello con i Kings in cui ha scritto 24 punti con il 66,7% dal campo - incalzato dai giornalisti sulle dichiarazioni del suo allenatore, ha rispedito le accuse al mittente, sottolineando con fermezza che impegno, determinazione e voglia di vincere non fanno assolutamente difetto al gruppo dei senatori dei Nuggets. Questo il suo virgolettato nella pancia del Pepsi Center di Denver:

" Non sono d’accordo. Questo di sicuro non è il problema di questa squadra. Ogni veterano qui dentro vuole vincere, perciò non sono d’accordo "

I Nuggest del Gallo viaggiano ora a una partita e mezza di distanza dalla quota playoff con record di 14-21, una distanza nemmeno così proibitiva, ma lo screzio tra l'uomo franchigia e il capo allenatore è sintomatico dei problemi di uno spogliatoio-polveriera dove il gruppo dei giovani e quello dei veterani non sembrano proprio viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda.

