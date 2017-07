Gallinari strizza l’occhio ai Clippers, Anthony in uscita da New York

Il mercato Nba, dopo il draft, è entrato nel vivo con tutti i free agent che stanno cercando rinnovi milionari o nuove avventure con nuovi contratti. Tra i giocatori in cerca di “casa”, c’è anche il “nostro” Danilo Gallinari, che qualche giorno fa ha dichiarato di sentirsi un giocatore da massimo salariale ma che difficilmente potrà ottenere tanto perché nel suo ruolo, in questa estate, si stanno muovendo giocatori ancor più importanti di lui. Il “Gallo”, che ha dato la priorità ai Denver Nuggets – i quali poche ore fa hanno messo sotto contratto Paul Millsap per tre anni a 90 milioni di dollari – si è incontrato domenica con i Los Angeles Clippers e sembra che il colloquio sia stato positivo.

Ceduto Chris Paul – passato a Houston – i Clippers hanno recentemente rinnovato Blake Griffin (cinque anni a 173 milioni): scelta importante, che arriva in un momento in cui la franchigia angelena sembrava in smobilitazione dopo la partenza di CP3 e Jj Redick (annuale da 23 milioni a Philadelphia). In California sono arrivati Lou Williams, Patrick Beverley, Sam Dekker, Kyle Wiltjer e Montrezl Harrell, ma manca un uomo con punti nelle mani per giocarsi i playoff. Gallinari potrebbe essere la scelta, ma dovranno incontrarsi le esigenze degli uni e dell’altro (lui desidera un contratto da 20 milioni l’anno). Nel frattempo Danilo incontrerà le altre 8 squadre che vorrebbero forgiarsi del suo talento.

Intanto l’altro caso spinoso è quello di Carmelo Anthony, giunto forse al momento della separazione con i New York Knicks, dopo sei stagioni. Nonostante la “vittoria” della guerra interna con l’ormai ex presidente Phil Jackson, Melo è pronto a cambiare aria per provare a vincere un titolo. Su di lui gli occhi di Cavs e Rockets brillano da tempo e le lusinghe di due squadre “da titolo” sono tutt’altro che indifferenti al numero 7. Anthony non ci penserebbe troppo per andare a giocare con LeBron James, che ha più volte espresso il desiderio di averlo con sé a Cleveland, ma la situazione salariale non lascia molto spazio. I Cavs dovrebbero pensare a una trade che coinvolga (almeno) Kevin Love pur di incassare il biennale da 54 milioni di Melo, ma l’assenza attuale di un gm nella franchigia dell’Ohio non consente di mettere in piedi una trattativa così importante. Diversa la situazione a Houston, dove Daryl Morey (gm dei Rockets) è scatenato e dopo Paul vorrebbe dare a James Harden un altro “All Star” per puntare in alto. Più facile liberarsi del triennale da 61 milioni di Ryan Anderson (il quale finirebbe a New York) per fare spazio a Anthony, scenario che farebbe dei Rockets una seria contender per Western Conference e titolo.